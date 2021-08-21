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Геннадий Онищенко предупредил о всплеске заболевания гриппом осенью

Михаил Алимов

Общество
Геннадий Онищенко предупредил о всплеске заболевания гриппом осенью
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С началом осени в России может значительно вырасти заболеваемость гриппом. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, в стране началась кампания по вакцинации от гриппа. Он отметил, что привиться от него необходимо в первую очередь школьникам, а также переболевших коронавирусом и сделавшим прививку от него.

До этого Роспотребнадзор призвал привить от гриппа не менее 75 людей из групп риска и не менее 60 процентов всех граждан РФ, передает ТАСС в своем Telegram-канале.

Недавно Онищенко заявил, что в начале учебного года жителям России стоит ожидать нового всплеска коронавирусной инфекции. По его мнению, инфекция начнет распространяться с новой силой, поскольку много детей пойдет в школы и россияне вернутся из отпусков. При этом темпы вакцинации в стране пока оставляют желать лучшего.

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