Столичный сквер имени Михаила Судакова благоустроят в 2021 году

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Сквер имени героя войны Михаила Судакова в Москве в Юго-Восточном административном округе благоустроят в 2021 году. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в столичном Комплексе городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что в 2014 году здесь были установлены игровые площадки, высажены кустарники и обновлен памятник Герою СССР, танкисту и участнику битвы за Москвы Михаилу Судакову.

В Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что до конца 2021 года в сквере планируют оборудовать детскую и спортивную площадки, зону для игры в настольный теннис и воркаута. Также здесь расположится сцена с амфитеатром.

— Дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем цветники и устроим живую изгородь, приведем в порядок газоны, установим новые опоры освещения, — добавили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Фото: сквер, юго-восток, Москва, сквер имени Михаила Судакова, благоустройство, проект

Фото: сквер, юго-восток, Москва, сквер имени Михаила Судакова, благоустройство, проект

Фото: сквер, юго-восток, Москва, сквер имени Михаила Судакова, благоустройство, проект

Фото: сквер, юго-восток, Москва, сквер имени Михаила Судакова, благоустройство, проект

Во вторник, 24 августа, в московском Комплексе городского хозяйства сообщили о благоустройстве в сквере имени Антона Чехова в районе Люблино. Реконструкция завершится в течение 2021 года.