Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичный сквер имени Михаила Судакова благоустроят в 2021 году

Виктория Сикерина

Город
Столичный сквер имени Михаила Судакова благоустроят в 2021 году
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Сквер имени героя войны Михаила Судакова в Москве в Юго-Восточном административном округе благоустроят в 2021 году. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в столичном Комплексе городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что в 2014 году здесь были установлены игровые площадки, высажены кустарники и обновлен памятник Герою СССР, танкисту и участнику битвы за Москвы Михаилу Судакову.

В Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что до конца 2021 года в сквере планируют оборудовать детскую и спортивную площадки, зону для игры в настольный теннис и воркаута. Также здесь расположится сцена с амфитеатром.

— Дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем цветники и устроим живую изгородь, приведем в порядок газоны, установим новые опоры освещения, — добавили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Столичный сквер имени Михаила Судакова благоустроят в 2021 годуФото: сквер, юго-восток, Москва, сквер имени Михаила Судакова, благоустройство, проект
Столичный сквер имени Михаила Судакова благоустроят в 2021 годуФото: сквер, юго-восток, Москва, сквер имени Михаила Судакова, благоустройство, проект
Столичный сквер имени Михаила Судакова благоустроят в 2021 годуФото: сквер, юго-восток, Москва, сквер имени Михаила Судакова, благоустройство, проект
Столичный сквер имени Михаила Судакова благоустроят в 2021 годуФото: сквер, юго-восток, Москва, сквер имени Михаила Судакова, благоустройство, проект

Во вторник, 24 августа, в московском Комплексе городского хозяйства сообщили о благоустройстве в сквере имени Антона Чехова в районе Люблино. Реконструкция завершится в течение 2021 года.

Читайте также:
столичные скверыгородское хозяйствоБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный гриб побеждает

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Все мнения
О проекте