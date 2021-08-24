Заседание президиума Госсовета о качестве образования пройдет 25 августа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Заседание президиума Госсовета, которое посвятят качеству образования, пройдет в среду, 25 августа. Об этом во вторник, 24 августа, рассказали в пресс-службе Кремля.

Политики обсудят комплекс предложений по повышению качества общего образования в субъектах РФ в формате видеоконференции. Особое внимание будет уделено «подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в образовательных организациях».

Перед заседанием президент России Владимир Путин организует отдельную онлайн-встречу с учителями школ, преподавателям вузов, студентами и учениками, пишет РИА Новости.

До этого зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что все российские вузы готовы к началу учебного года в очной форме, однако в случае необходимости они готовы перейти на удаленку.

9 августа Минобрнауки выпустило рекомендации о том, что вузам целесообразно перевести студентов, которые не сделали прививку от COVID-19 или имеют медицинские противопоказания, на удаленный формат образования.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что ведомство выступает против принудительной вакцинации студентов. Также министерство организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов от COVID-19.