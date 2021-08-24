Дочь артистки Натальи Исаевой назвала причину ее смерти

Фото: kirovdramteatr.ru

Народная артистка России Наталья Исаева умерла во вторник, 24 августа, от тяжелой болезни.

Дочь актрисы телеведущая Ксения Никишова назвала истинную причину смерти матери. По ее словам, это произошло не из-за коронавирусной инфекции.

— Это онкология, — отметила Ксения Никишова.

Также она добавила, что дату и место открытой церемонии прощании сообщат позже.

Наталья Исаева скончалась во вторник, 24 августа, от длительного заболевания в возрасте 60 лет. Об этом рассказали на официальном сайте Кировского драматического театра, где служила артистка с 1983 года.

— Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр, — написали на сайте театра.

За творческую карьеру актриса Наталья Исаева сыграла большое число ролей. В том числе роль Настасьи Филипповны в постановке «Идиот» по роману Достоевского. В последние годы артистка играла в спектаклях «Земля Эльзы», «Вишневый сад» и «Лисистрата».