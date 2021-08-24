Дочь артистки Натальи Исаевой назвала причину ее смерти
Народная артистка России Наталья Исаева умерла во вторник, 24 августа, от тяжелой болезни.
Дочь актрисы телеведущая Ксения Никишова назвала истинную причину смерти матери. По ее словам, это произошло не из-за коронавирусной инфекции.
— Это онкология, — отметила Ксения Никишова.
Также она добавила, что дату и место открытой церемонии прощании сообщат позже.
Наталья Исаева скончалась во вторник, 24 августа, от длительного заболевания в возрасте 60 лет. Об этом рассказали на официальном сайте Кировского драматического театра, где служила артистка с 1983 года.
— Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр, — написали на сайте театра.
За творческую карьеру актриса Наталья Исаева сыграла большое число ролей. В том числе роль Настасьи Филипповны в постановке «Идиот» по роману Достоевского. В последние годы артистка играла в спектаклях «Земля Эльзы», «Вишневый сад» и «Лисистрата».