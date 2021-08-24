Эксперты финансового рынка назвали блокчейн безальтернативным путем развития

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На мировом финансовом рынке считается, что технологии блокчейн стали неотъемлемой частью индустрии, и их внедрение — единственный возможный путь развития. Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования, проведенного компанией Deloitte.

Исследователи выяснили, что 73 процента финансовых руководителей боятся потерять конкурентное преимущество, если не введут систему блокчейна. При этом 81 процент респондентов согласен с тем, что технология блокчейн стала мэйнстримом.

В Москве подобную систему используют уже не первый год. Так, в настоящее время ее применяют в системе электронного голосования. Специалисты Deloitte также уверены, что будущее за блокчейном и электронным форматом голосования.

— Участие в эре цифровых активов — не опция, а неизбежность. Руководителям остается только решить, когда и как их организации начнут использовать цифровые активы и новую глобальную финансовую инфраструктуру, —– отметили эксперты из Deloitte, который цитирует Лента.ру.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Недавно москвичам рассказали, где можно задать вопросы об онлайн-голосовании. Уточнить информацию можно по телефону, электронной почте, а также при помощи чат-бота на сайте mos.ru.

До этого ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.