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Движение по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь открыли для транспортных средств

Анастасия Волоснова

Общество
Движение по федеральной трассе Екатеринбург — Пермь открыли для транспортных средств
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург возобновили после перекрытия в районе города Ревда в Свердловской области. Об этом во вторник, 24 августа, рассказали в диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор».

— Все верно, открыли, — сообщили в пресс-службе о положении движения.

Также было открыто движение по трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД. Проезд транспорта временно ограничивали из-за природного пожара под Каменском-Уральским, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что пожар в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области перешел на два села, при этом сгорели 18 построек. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожаров и для защиты населенных пунктов задействованы 586 человек и 130 единиц техники.

5 августа президент России Владимир Путин заявил, что масштабы паводков и пожаров в стране связаны с изменением климата, в том числе на глобальном уровне. В последние 44 года, по его словам, среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем «в глобальном измерении».

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