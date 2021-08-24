Сергей Собянин: Миллион москвичей зарегистрировались на электронное голосование

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На электронное голосование на сентябрьских выборах уже зарегистрировались миллион жителей столицы. Об этом во вторник, 24 августа, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели. С 17 по 19 сентября выбираем депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах. Электронная система — это быстро, удобно, безопасно и надежно, — написал глава города.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.