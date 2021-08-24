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Речной трамвайчик перевез 6,5 тысяч пассажиров из Москвы в деревню Захарково за неделю

Илья Ашуров

Город
Речной трамвайчик перевез 6,5 тысяч пассажиров из Москвы в деревню Захарково за неделю
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За первую неделю работы речного трамвайчика между Северным речным вокзалом и деревней Захарково им воспользовались около 6,5 пассажиров. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил директор филиала «Служба эксплуатации и развития речного транспорта» ГУП «Мосгортранс» Сергей Ромазанов.

— За семь дней работы пароход перевез порядка 6,5 тысяч пассажиров. Мы ожидаем увеличение недельной потребности где-то в два раза — по 12 тысяч человек, — рассказал Ромазанов.

Также он добавил, что трамвайчик будет курсировать по указанному маршруту до ноября, передает агентство городских новостей «Москва».

Регулярный речной трамвай, следующий от Северного речного вокзала до Захаркова, вновь заработал в столице 18 августа. Весь путь по данному маршруту занимает у москвичей около десяти минут.

До пункта назначения горожан будет возить теплоход «Москва-1» с посадкой на причале № 9. Оплатить поездку можно будет картой «Тройка» или любым другим способом в прибрежной кассе. Стоимость поездки составляет 42 рубля.

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