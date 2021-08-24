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Живописная прогулочная зона появится на юге столицы в этом году

Илья Ашуров

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Живописная прогулочная зона появится на юге столицы в этом году
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Каширское шоссе, 51к4 Карта всех событий

В этом году на юге столицы появится живописная прогулочная зона. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Пешеходную зону благоустроят между домами 51 и 59 на Каширском шоссе.

— В микрорайоне недалеко от Борисовского и Нижнего Царицынских прудов: реконструируем детскую площадку создадим зоны отдыха с садовыми качелями установим новые опоры освещения обновим дорожно-тропиночную сеть дополнительно высадим кустарники и разобьем цветники, — говорится в сообщении.

До конца года в районе Аэропорт на севере столицы будет открыт современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром, лежаками, качелями-диванами и световыми фонтанами. Он появится на территории возле Амбулаторного пруда.

Кроме того, на территории установят открытую сцену и обустроят фестивальную площадку. Также специалисты реконструируют детскую и спортивную площадки. Здесь установят игровой комплекс с круговыми качелями, горками и качелями-гнездами, а также ринг для игры в панна-футбол и воркаут площадку с навесом.

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