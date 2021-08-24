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Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой в Киеве

Анастасия Волоснова

В мире
Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению с зеленкой в Киеве
«Пятый канал» принадлежит Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает причастным действующего президента страны Владимира Зеленского к нападению на него с зеленкой в центре Киева. Слова экс-президента цитирует пресс-служба его партии «Европейская солидарность».

Порошенко в своей речи обратился к Зеленскому, заявив, что у него «ничего не получится», несмотря на то что действующий президент якобы спрятал нападавших в своем офисе.

— Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей, — приводит РИА Новости слова Порошенко.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киеве облили зеленкой во вторник, 24 августа. Перед произошедшим экс-глава государства участвовал в «Марше защитников Украины» в столице, который был посвящен участникам военной операции в Донбассе в честь Дня независимости.

Когда президент Украины шел мимо станции киевского метро «Крещатик», его облили зеленкой. В этот момент Петр Порошенко направлялся к кабмину. После случившегося Петр Порошенко немедленно сел в полицейскую машину и уехал с места событий.

В конце июля Петр Порошенко ответил на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». По его словам, народ Украины не испытывает сложностей с самоопределением. Также он заявил, что у украинцев есть собственный исторический опыт, язык и политическая культура, а также «чувство причастности к европейской цивилизации».

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