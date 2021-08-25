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В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой

Михаил Алимов

В мире
В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой

Киевская полиция задержала молодого человека, который облил экс-президента Украины Петра Порошенко зеленкой во время торжественных мероприятий в столице страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчина доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области 1999-го года рождения.

По данному факту украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киеве облили зеленкой во вторник, 24 августа. Перед произошедшим экс-глава государства участвовал в «Марше защитников Украины» в столице, который был посвящен участникам военной операции в Донбассе в честь Дня независимости.

Когда президент Украины шел мимо станции киевского метро «Крещатик», его облили зеленкой. В этот момент Петр Порошенко направлялся к кабмину. После случившегося он немедленно сел в полицейскую машину и уехал с места событий.

Позже Порошенко обвинил в случившемся нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Он в своей речи обратился к Зеленскому, заявив, что у него «ничего не получится», несмотря на то что действующий президент якобы спрятал нападавших в своем офисе.

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