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Названо число работающих пенсионеров в России

Михаил Алимов

Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России работают около 8,6 миллиона пенсионеров. Это примерно пятая часть от их общего количества.

— По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тысячи человек, получателей страховых пенсий — 38 779,75 тысячи человек, из них получателей страховых пенсий по старости – 35 357,27 тысячи человек, — говорится в аналитической записке Счетной палаты.

Для неработающих пенсионеров в этом году пенсии проиндексировали на 6,3 процента и теперь их средний размер составляет 16 921 рубль. Пенсии по старости также выросли и составили в среднем 17 536 рублей.

До этого замминистра труда РФ Ольга Баталина сообщила, что новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов российских пенсионеров. Их предоставят вместе с пенсией.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

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