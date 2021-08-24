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Около 43 миллионов россиян получат единовременные выплаты для пенсионеров

Анастасия Волоснова

Общество
Около 43 миллионов россиян получат единовременные выплаты для пенсионеров
Фото: Pixabay

Новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов российских пенсионеров. Об этом во вторник, 24 августа, рассказала замминистра труда РФ Ольга Баталина.

По ее словам, выплаты будут проводить вместе с доставкой пенсии.

— Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций, — пояснила Баталина, которую цитирует РИА Новости.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выделение из государственного бюджета средств на выплаты пенсионерам и военным было тщательно рассчитано и эта мера не приведет к увеличению налогов в РФ.

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