Ученые выяснили, что число гипертоников в мире увеличилось почти вдвое за 30 лет

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Люди стали болеть артериальной гипертензией практически вдвое чаще за последние 30 лет. Число больных увеличилось с 650 миллионов до 1,28 миллиарда, причем почти половина из них не знают о своем диагнозе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Имперский колледж Лондона провели «первый всеобъемлющий глобальный анализ тенденций в области распространения гипертонии, ее выявления, лечения и контроля». В исследовании специалисты изучили результаты 100 миллионов людей из 184 стран возрастом от 30 до 79 лет. Результатом этого стало, что за 29 лет, с 1990 по 2019, количество больных людей возросло почти вдвое. Опубликован анализ в медицинском журнале The Lancet.

По словам ученых, этот недуг одна из наиболее частых причин болезней и смерти в мире. При этом гипертонию легко определить и вылечить недорогими лекарствами.

Рост числа больных они связывают с увеличением численности населения. То, что не все знают о болезни — результат малого охвата лечения болезни в бедных странах. Отмечается, что более миллиарда людей страдают гипертонией в странах с низким и средним доходом на душу населения. А около 720 миллионов человек не получают лечения вовсе.

Профессор Имперского колледжа и один из авторов научной работы Маджид Эззати называет «провалом» мирового здравоохранения тот факт, что так много людей не получают необходимой помощи в лечении этой болезни.

Недавно кардиолог перечислила способы снизить давление без лекарств. Поддержанию давления на нормальном уровне способствуют отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные физические нагрузки умеренного характера, поддержание оптимальной массы тела.

Если давление все же поднялось, рекомендуется открыть окно и проветрить помещение, освободить себя от тесной одежды, лечь так, чтобы голова была немного приподнята.