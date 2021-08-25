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Ученые нашли способ уменьшить распространение коронавируса в помещениях

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые нашли способ уменьшить распространение коронавируса в помещениях
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

С помощью правильного расположения перегородок можно значительно уменьшить распространение коронавируса и других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в своем гидродинамическом исследовании распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. Оно опубликовано в журнале Journal of Hazardous Materials.

— Используемый метод вычислительной гидродинамики включает в себя комбинацию компьютерных программ и кодов для симуляции различных физических и химических процессов. Этот способ используется почти во всех областях науки, как и сама вычислительная гидродинамика – от сверхзвуковой авиации до биоэнергетики. Проведенное исследование имитирует реальную ситуацию в закрытых помещениях с максимально возможной точностью, — рассказал один из авторов исследования и старший научный сотрудник кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы» Политехнического института ЮУрГУ Хан Афрасяб.

Это позволит значительно снизить риск заражения в учебных и рабочих помещениях. Ученые планируют сотрудничество на национальном и международном уровне. Это позволит им в будущем создать инструкции для нормального функционирования офисов, вокзалов, аэропортов и прочих помещений в тяжелых эпидемиологических условиях.

Недавно американские ученые сравнили шансы попасть в больницу у привитых и непривитых от COVID-19. Люди без прививки от коронавируса имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с этим диагнозом, чем привитые.

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