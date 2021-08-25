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Утвержден технический облик отечественных дронов-самоубийц

Михаил Алимов

Общество
Утвержден технический облик отечественных дронов-самоубийц
Безымянный.jpg / Фото: Скриншот видео с Youtube-канала БИЗНЕС Online/https://www.youtube.com/watch?v=Av9WDGaJ-a0

Министерство обороны РФ утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы «Ланцет». Их испытания начнутся в конце года. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в группе компаний «Калашников».

— Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы «Ланцет» госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года, — говорится в сообщении.

Такие дроны доработали с учетом их применения. Опытные образцы использовались российской армией в Сирии при ударах по позициям террористов. Самоубийцами такие дроны называют из-за их невозможности вернуться на базу после выхода на боевое дежурство — конструкция боевой части слишком опасна при существующих способах посадки. При атаке цели они превращаются в управляемые снаряды, которые полностью разрушаются.

Их разработала входящая в группу компаний «Калашников» ZALA AERO. Дроны могут нести дежурство в предполагаемом районе цели, а при ее обнаружении сразу же атаковать. Они несут поражающую боевую часть весом до трех килограммов и способны находиться в воздухе до получаса, рассказал разработчик РИА Новости.

Недавно корреспондент «ВМ» рассказал о новинках, представленных на форуме «Армия-2021». Среди них танки, артиллерия, системы залпового огня и многие другие экземпляры вооружения.

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