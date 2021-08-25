Проект развития территории МЦД-2 утвердили в Москве

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Москомархитектура утвердила проект прилегающей ко второму Московскому центральному диаметру (МЦД-2) территории. Участок берет начало от границы транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Щербинка» и заканчивается у Варшавского шоссе. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

По ее словам, проектом предусмотрена реконструкция платформы станции Бутово второго диаметра. Также над железной дорогой появится павильон с эскалаторами, билетными кассами и торговыми точками.

Кроме того, на участке дорог возведут два пешеходных перехода, чтобы москвичи не переходили через железнодорожное полотно.

— Стоит отметить, что данные мероприятия не только повысят безопасность, но и создадут новые маршруты к станции Бутово МЦД-2, — уточнила Княжевская.

Она добавила, что на платформе станции Щербинка построят пешеходный переход, оборудованный двумя лифтами.

Чтобы создать альтернативные маршруты через железную дорогу, на участке предусмотрено два путепровода на трассе Солнцево — Бутово — Видное и на Мелитопольской улице. Вдоль Краснолиманской улицы появится озелененная зона для пешеходов.

Заместитель директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев в свою очередь добавил, что непрерывная сеть новых удобных для горожан маршрутов улучшит доступность станций Бутово и Щербинка второго диаметра. Вдоль западной стороны Курского направления ж/д будет организовано движение наземного транспорта, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В столичном районе Покровское-Стрешнево соорудят подземный пешеходный переход. Он расположится у Волоколамского шоссе, дом 114, корпус 2, строение 2. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, переход появится в 2022 году.

Через переход можно будет попасть на другую сторону путей Рижского направления Московской железной дороги. Его длина составит 61 метр, а ширина — 4 метра. Доступ в него обеспечат и для маломобильных граждан: обустроят лифты и колясочные спуски.