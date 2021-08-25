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Пушкинский музей пригласил москвичей на «Ночь кино»

Ольга Маркова

Развлечения
Пушкинский музей пригласил москвичей на «Ночь кино»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 28 августа станет участником акции «Ночь кино». Посетители смогут увидеть отрывки фильмов итальянских режиссеров Роберто Росселлини, Франко Дзеффирелли, Пьера Паоло Пазолини.

Зрителям также предложат принять участие в дискуссии, тема которой «Религиозная проблематика в итальянском искусстве».

Религиозная живопись, в том числе живопись сиенской школы, представленная на выставке в Пушкинском музее, играла важную роль в культуре Италии как один из проводников христианской духовности и католической веры. Таким образом на протяжении многих веков формируются национальный менталитет, мировоззрение художников, работавших в том числе в кинематографе. Пример тому — работы Федерико Феллини, отразившие сложные отношения режиссера с католицизмом; размышления на религиозные темы в фильмах Пьера Паоло Пазолини «Теорема», «Страсти по Матфею», «Птицы большие и малые».

Участие в мероприятии по бесплатным билетам и по регистрации, сообщается на сайте музея.

Горожан в «Ночь кино» также пригласили на экскурсии по местам, где снимают, хранят и показывают кино. В кинотеатре «Москино Тула» пройдет экскурсия «Визит в фильмофонд Москино». Кинотеатр «Художественный» откроет свое закулисье. А Музей кино в рамках акции организует три экскурсии: «Волшебный фонарь, или Первое знакомство с Музеем кино», «Конец прекрасной эпохи» и «Над фильмом работали: краткая история советского кино».

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