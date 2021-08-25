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Сервис на mos.ru позволит отследить статус заявки на участие в онлайн-голосовании

Полина Долганова

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Сервис на mos.ru позволит отследить статус заявки на участие в онлайн-голосовании
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На официальном сайте мэра Москвы заработал сервис по наблюдению за регистрацией на электронное голосование, которое будет проходить в столице в сентябре текущего года.

Пользователи, которые подали заявление на участие в онлайн-голосовании, смогут проверить свое имя в списках зарегистрировавшихся.

Сервис будет показывать москвичам все изменения, которые происходят с их статусом регистрации. Вся информация будет храниться в базе данных в обезличенном формате.

Чтобы проверить статус своей регистрации, москвичу необходимо будет указать номер своего заявления. Его можно найти в уведомлениях в личном кабинете на портале мэра Москвы.

На электронное голосование на сентябрьских выборах уже зарегистрировались миллион жителей столицы. Об этом во вторник, 24 августа, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрации в Москве и обладание активным избирательным правом.

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