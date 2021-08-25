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Комплекс защиты катеров от высокоточного оружия представили на форуме «Армия-2021»

Полина Долганова

Общество
Комплекс защиты катеров от высокоточного оружия представили на форуме «Армия-2021»
Фото: mil.ru

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» представили малогабаритный комплекс для защиты катеров от высокоточного оружия. Над технологией работали эксперты новосибирского Института прикладной физики.

Возможности комплекса позволяют защитить морские суда от оружия, которое наводится с помощью систем инфракрасного, видимого и лазерного диапазонов. Новинку также можно использовать для защиты техники легкой бронировки.

В состав комплекса вошли гранаты, способные создать защиту на площади 100 квадратных метров. Помехи, которые образует граната, могут создать защитное облако. Оно пробудет над вражеским объектом в течение долгого времени.

Комплекс уже успешно протестировали на Черноморском флоте военно-морских сил России, передает ФАН.

Президент России Владимир Путин официально открыл форум «Армия-2021» и Армейские международные игры в понедельник, 23 августа.

В ходе форума Минобороны РФ уже заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 миллиардов рублей.

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