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Выставка «Очарование индонезийского батика» откроется в Музее декоративного искусства

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Очарование индонезийского батика» откроется в Музее декоративного искусства
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Всероссийский музей декоративного искусства в рамках празднования Национального дня батика Индонезии представляет выставку «Очарование индонезийского батика».

Посетители увидят экспонаты из тканей разных регионов Индонезии с уникальным и разнообразным дизайном, а также предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные из керамики и дерева. Символы, изображенные на батике, служат для трансляции традиционных духовных и философских ценностей общества.

Батик стал частью повседневной одежды индонезийцев благодаря появлению современных дизайнеров, которые адаптировали традиционную ткань под тренды современной моды.

Выставка открыта с 3 сентября по 3 октября, сообщается на сайте музея.

Музей русского импрессионизма, в свою очередь, покажет выставку-исследование «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» о крупнейшем в США показе русской живописи, скульптуры и графики. Зрители увидят работы Игоря Грабаря, Льва Бакста, Петра Кончаловского, Бориса Григорьева, Ильи Машкова, Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой.

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