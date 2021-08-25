Немцы раскритиковали «Крымскую платформу» и назвали форум «отрицанием реальности»

Фото: president.gov.ua

Пользователи немецкого портала Die Zeit раскритиковали саммит «Крымская платформа» и охарактеризовали его как «коллективное отрицание реальности».

Комментаторы посчитали, что разговоры о том, что Крым в скором времени вернется в состав Украины, являются несерьезными и необоснованными. Некоторые читатели также написали, что потенциал Украины слишком слаб, чтобы решать вопрос военными действиями.

— При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант,— написал один из пользователей.

Некоторые также отметили, что в 2014 году жители Крыма уже сделали свой выбор, поэтому российскую власть необходимо похвалить за поддержку народа.

— Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется,— заключил один из комментаторов.

В понедельник, 23 августа, в Киеве прошел международный саммит «Крымская платформа», на котором обсуждался вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

По итогам саммита «Крымская платформа» была принята декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».