Сергей Собянин поручил в течение месяца открыть семиэтажную поликлинику в Новой Москве

Фото: mos.ru

Россия, Москва, поселение Филимонковское, квартал № 138 Карта всех событий

Строители и специалисты департамента здравоохранения должны в течение месяца подготовить к вводу в эксплуатацию новую детско-взрослую поликлинику на Первомайской улице в ТиНАО. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, поликлиника была построена еще в 2020 году.

— Понятно, были проблемы с подрядчиками, затем с подвальными помещениями, но сейчас их нет, есть мелочи какие-то. Вы в течение месяца устраните их, заезжайте в кабинеты осваивайте их. И давайте уже организовывать прием, очень вас прошу, — сказал он.

Сергей Собянин также выразил сожаление по поводу того, что такой объект здравоохранения не функционирует в Москве уже долгое время с момента строительства. В связи с этим горожанам приходится «ютиться» в специально оборудованном помещении.

Данную ситуацию мэр поручил лично проконтролировать руководителю столичного депздрава Алексею Хрипуну.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, площадь семиэтажной поликлиники составляет 11,8 тысячи квадратных метров. Медучреждение смогут посещать до 750 пациентов за одну смену (500 взрослых и 250 детей).

Отмечается также, что помещения внутри объекта оборудованы всем необходимым для оказания качественной амбулаторной помощи жителям Щербинки, передает РИА Новости.

До этого глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что новую поликлинику построят в поселении Марушкинском в Новой Москве до конца года. Детско-взрослую поликлинику оснастят современным оборудованием и мебелью. Территорию рядом с ней озеленят и благоустроят, а окружающая среда будет выполнена по безбарьерному принципу.