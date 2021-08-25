Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график

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На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Об этом в среду, 25 августа, сообщил Департамент транспорта Москвы.

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее в этот день стало известно, что интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за проверки инфраструктуры.

Во вторник, 24 августа, департамент транспорта сообщал, что ограничения движения поездов по участку Сокольнической линии московского метро на юго-западе города полностью сняты. Ранее были закрыты станции «Воробьевы горы», «Университет», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).