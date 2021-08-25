Интервалы между поездами увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро

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На южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов в направлении из центра. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По информации департамента, причиной стала проверка инфраструктуры.

Во вторник, 24 августа, департамент транспорта сообщал, что ограничения движения поездов по участку Сокольнической линии московского метро на юго-западе города полностью сняты. Ранее были закрыты станции «Воробьевы горы», «Университет», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

Кроме того, стало известно, что в столице появится новая канатная дорога, которая соединит районы Северное и Южное Тушино (станция метро «Сходненская») с Левобережным (станция «Речной вокзал») и сократит путь между указанными районами города до 10 минут вместо 50.