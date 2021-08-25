«Девушка становится пошлой»: визажист назвал табу в макияже

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Визажист Сердар Камбаров рассказал, какие ошибки, по его мнению, портят макияж.

Самое главное табу, по мнению Сердара, — это сильный выход за контур губ при их прорисовке.

— Сейчас модно выходить за контур губ ярко, не растушевывая. Это классно смотрится на Дженнифер Лопес, но когда это делают челябинские визажисты… Лучше этого не делать. Девушка становится пошлой, — заявляет визажист в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Вторая ошибка — широкие брови, которые пойдут не всем. Лучше, по мнению визажиста, подчеркивать естественную форму бровей, чем делать одинаковые каждой клиентке.

Следующий антитренд — это тейпы, специальные наклейки для зоны глаз, которые придают лицу «лисий взгляд».

— У многих визажистов сейчас весь Instagram в тейпах… На каждой модели. И еще одна техника макияжа, и все девушки похожи, — говорит эксперт.

Камбаров говорит, что в своих работах старается исходить из уникальности черт лица модели, а не отталкиваться от трендов.

— Я ненавижу, когда у девушки пористая кожа и когда на ней много сияния. Или загорелая, а скульптор неподходящего цвета. И получается, как будто ей сильно стукнули кирпичом под скулу. Получается пигмент синяка. Ненавижу длинные наращенные ресницы, — признается визажист.

Эксперт напоминает, что молодость лицу придает так называемая детская припухлость, а скулы и очерченные с изломом брови, жесткий контуринг будут только придавать возраст.

Ранее визажист назвал самую красивую, по его мнению, девушку в мире.