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СК проверит жителя Тюмени на причастность к убийству восьмилетней школьницы

Полина Долганова

Происшествия
СК проверит жителя Тюмени на причастность к убийству восьмилетней школьницы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Следствие проверяет 40-летнего жителя Тюмени на предмет его причастности к убийству восьмилетней девочки. Об этом в среду, 25 августа, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

— В Тюмени сотрудники Главного следственного управления СК установили 40-летнего местного жителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия, — уточнила она.

До этого в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

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