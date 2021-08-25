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Музей имени Рублева отпразднует День города 4 сентября

Ольга Маркова

Развлечения
Музей имени Рублева отпразднует День города 4 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей имени Андрея Рублева 4 сентября приглашает взрослых и детей на День города Москвы. Мероприятие также приурочено к началу учебного года.

Программа праздничных мероприятий начнется с интерактивной экскурсии «Знакомство с музеем», где ее участники узнают, как он устроен, для чего нужен, кто в нем работает, увидят шедевры русского искусства.

Все желающие смогут принять участие в квесте «Тайна древней летописи» по территории древнего Спасо-Андроникова монастыря. Пройдя проложенным маршрутом и отгадав загадки, можно прочитать утраченные фрагменты древней летописи и найти тайник.

На творческом занятии «Искусство первой буквы» дети и взрослые узнают, как появилась азбука кириллица, чем она отличается от современного алфавита; какие изменения претерпело начертание букв с XI века до наших дней.

Завершится программа экскурсией «Секреты древнерусских мастеров» в залах постоянной экспозиции музея, которая посвящена многообразию видов и жанров древнерусского искусства.

Участие в мероприятиях по билетам и по регистрации, сообщается на сайте музея.

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