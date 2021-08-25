Лавров назвал отношения между Россией и Евросоюзом плачевными

Фото: МИД РФ

Отношения между Российской Федерацией и странами Евросоюза в настоящее время можно назвать плачевными. Контакты между РФ и ЕС сведены к минимуму. Об этом в среду, 25 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Соответствующее заявление Лавров сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Австрии Александером Шалленбергом.

По его словам, Москва готова развивать прагматический диалог с Европой только на условиях взаимного уважения. Россия также не против налаживать контакты с ЕС в равноправном ключе в сфере взаимных интересов.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг ситуации с Крымским полуостровом.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.