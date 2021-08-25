Многофункциональный центр появится в столичном районе Выхино-Жулебино

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маршала Полубоярова, 4к1 Карта всех событий

В районе Выхино-Жулебино появится многофункциональный центр благодаря пристройке к существующему ТЦ «Ладный». Соответствующее решение приняла столичная Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, ТЦ «Ладный» площадью 2000 квадратных метров расположен по адресу улица Маршала Полубоярова, владение 4, корпус 1, на земельном участке площадью около 0,2 гектара. Власти планируют реконструировать объект, увеличив его площадь до 3200 «квадратов» за счет пристройки.

Председатель Москомстройинвеста добавила, что здесь появится МФЦ, а также магазины и рестораны. Кроме того, в помещениях разместятся физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинская клиника.

Кроме того, ГЗК утвердила проект, согласно которому в МФЦ перепрофилируют здание бывшей автоматической телефонной станции (АТС) на улице Малая Полянка, владение 3, в Центральном административном округе (ЦАО).