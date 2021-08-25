Права более трех тысяч обманутых дольщиков восстановили в Москве с начала года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 22 корпуса проблемных объектов, чья общая площадь превышает 310 000 квадратных метров. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что в 2021 году полностью ввели в эксплуатацию один из крупнейших столичных долгостроев — жилой комплекс «Марьино Град», проектирование которого стартовало еще до включения Филимонковского поселения в черту Москвы.

— Кроме того, восстановлены права всех дольщиков жилого комплекса «Борисоглебское» и последнего столичного долгостроя — АО «СУ-155» на Балаклавском проспекте. Эти объекты исключены из дорожной карты, — рассказала Анастасия Пятова.

По ее словам, из 22 введенных в эксплуатацию корпусов-долгостроев 20 находятся в Новой Москве. Это 16 корпусов ЖК «Марьино Град» в Филимонковском поселении, 2 корпуса ЖК «Медовая долина» в Марушкинском поселении и 2 корпуса ЖК «Борисоглебское» в Новофедоровском поселении.

По одному корпусу ввели в ЦАО (ЖК Sky House на улице Мытной) и в ЮАО (дом АО «СУ-155» на Балаклавском проспекте).

— С 2011 года в столице восстановлены права свыше 22 000 обманутых дольщиков. В прошлом году жильем обеспечены 2892 семьи обманутых дольщиков, что являлось самым высоким показателем в современной истории Москвы. Сейчас рекорд обновлен: с начала 2021 года восстановлены права 3195 обманутых дольщиков, — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее заммэра рассказал, что в жилом комплексе «Марьино Град» ввели в эксплуатацию последние два дома, благодаря чему ЖК исключили из дорожной карты проблемных столичных объектов.