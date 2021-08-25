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Психолог оценил идею о переводе россиян с депрессией на удаленку

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог оценил идею о переводе россиян с депрессией на удаленку
Фото: Pexels

Россияне могут испытывать депрессивные состояния на фоне различных сложностей в жизни. Это панические атаки, потеря близкого человека, стрессы на работе. Только специалист в зависимости от индивидуальных случаев может решать, стоит ли сотрудника из-за этого переводить на удаленку. Так оценил инициативу члена комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексея Кобилева психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Ранее парламентарий предложил давать россиянам, испытывающим депрессию, возможность временно работать из дома. Свою инициативу он отправил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. По словам депутата, сохранение психического здоровья работающих граждан остается актуальной социально-экономической проблемой во всем мире.

— Если у человека много стрессов по работе, эмоциональное выгорание, переутомление, то тогда, отправив сотрудника домой, мы, возможно, улучшим его состояние. Потому что он будет немного больше спать, в более комфортных условиях находиться, испытывать меньше эмоциональной нагрузки. Все зависит от причин депрессивных состояний. Но кто будет определять, что они у человека есть? Его руководитель, коллеги или он сам? Мы говорим о субъективных оценках тогда, — сказал психолог в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Жавнерова, в таком случае отправить на удаленку можно сотрудника, у которого депрессии и вовсе нет. Поэтому психолог посоветовал работодателям нанимать в компании специалистов и заставлять сотрудников на условиях конфиденциальности систематически с ними общаться. Тогда психолог сможет дать объективную рекомендацию человеку, которому стоит временно поработать из дома.

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