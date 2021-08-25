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Пассажирам автобусов «Мострансавто» дадут напутствия накануне Дня Знаний

Анастасия Колоскова

Город
Пассажирам автобусов «Мострансавто» дадут напутствия накануне Дня Знаний
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Для пассажиров автобусов «Мострансавто» накануне Дня знаний прозвучат напутствия детям от детей, а также добрые советы. Об этом сообщил в интервью РИАМО генеральный директор транспортного предприятия Сергей Смирнов.

— Мы постоянно ищем новые форматы, поэтому в этом году у нас будут звучать не поздравления, а добрые советы и напутствия от детей детям. Например, что делать, если ты забыл вещи в автобусе, — приводит слова Смирнова издание РИАМО.

Глава «Мострансавто» отметил, что юным пассажирам также напомнят правила поведения в общественном транспорте. Автобусы будут «говорить» голосами детей сотрудников предприятия.

В Международный день защиты детей в некоторых автобусах «Мострансавто» уже звучали объявления остановочных пунктов в исполнении детей.

Транспортный эксперт Павел Яблоков ранее объяснил, почему в городских автобусах нет ремней безопасности. По его словам, пристегивание пассажиров в столичных автобусах могло бы стать причиной серьезных дорожных затруднений. Общественный транспорт такого типа совершает слишком много остановок, из-за чего добросовестное соблюдение указанных мер безопасности в нем невозможно.

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