Собянин планирует увеличить мощность горячей линии для доноров плазмы для лечения COVID-19

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выдвинул идею увеличить мощность горячей линии для сдающих плазму для лечения коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в среду, 25 августа, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мэра, за шесть месяцев 2021 года донорами плазмы стали 25,5 тысячи жителей столицы. Переливание плазмы зараженным коронавирусом, сообщил он, увеличивает их шансы выздороветь.

— Будем увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы в два раза. Если хотите сдать плазму, звоните на 8 (495) 870-45-16. Спасибо за вашу помощь! — написали на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова Сергея Собянина.

В среду, 25 августа, Сергей Собянин поручил строителям и специалистам Департамента здравоохранения в течение месяца подготовить к вводу в эксплуатацию новую детско-взрослую поликлинику на Первомайской улице в ТиНАО.

По словам мэра Москвы, медицинское учреждение построили еще в 2020 году, однако из-за проблем с подрядчиками, подвальными помещениями оно не было введено в эксплуатацию. В настоящий момент Сергей Собянин поручил устранить все проблемы и начать использовать здание поликлиники по назначению.