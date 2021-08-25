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Эксперт назвал ключевое преимущество нового российского дрона-разведчика «Муха»

Анастасия Волоснова

Технологии
Эксперт назвал ключевое преимущество нового российского дрона-разведчика «Муха»
Фото: Pixabay

Новый российский беспилотный летательный аппарат «Муха» может катиться, огибая препятствия, по стенам и потолку, так как его каркас вращается относительно рамы. Об этом в среду, 25 августа, сообщил один из представителей лаборатории робототехники Военного инновационного технополиса «ЭРА», который подчинен Минобороны РФ.

Дрон представили на международном форуме «Армия-2021». Аппарат предназначен для разведывательных операций и аварийно-спасательных работ в закрытых помещениях. От механического воздействия беспилотник защищает углепластиковый каркас.

Еще одним преимуществом дрона является то, что он может работать как автономно, так и под управлением оператора.

—В дрон также установлена фронтальная камера для визуального наблюдения. В будущем мы планируем использовать ее для того, чтобы «Муха» могла самостоятельно построить карту местности в случае обрыва связи со спутником и решить, куда ей дальше лететь для выполнения задачи, — приводит ФАН слова специалиста.

В рамках форума Министерство обороны РФ утвердило техническое задание для дронов-самоубийц «Ланцет». Их испытания начнутся в конце года. Такие дроны доработали с учетом их применения. Опытные образцы использовались российской армией в Сирии при ударах по позициям террористов.

Самоубийцами такие дроны называют из-за их невозможности вернуться на базу после выхода на боевое дежурство — конструкция боевой части слишком опасна при существующих способах посадки. При атаке цели они превращаются в управляемые снаряды, которые полностью разрушаются.

До этого корреспондент «ВМ» рассказал о новинках, представленных на форуме «Армия-2021». Среди них танки, артиллерия, системы залпового огня и многие другие экземпляры вооружения.

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