В ПФР пояснили порядок единовременной выплаты для пенсионеров

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Российские пенсионеры получат единовременную выплату в десять тысяч рублей в сентябре 2021 года. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выплату предоставят пенсионерам, которые постоянно проживают на территории России и получают пенсии через Пенсионный фонд по состоянию на 31 августа. Деньги также будут начислены, если гражданин имеет две пенсии, одна из которых поступает от ПФР.

Средства от единовременной выплаты будут начисляться пенсионерам таким же способом, что и обычная пенсия.

— Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам, — говорится на сайте ПФР.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.