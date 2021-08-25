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Количество иногородних сотрудников в Москве вернулось к показателям до пандемии

Виктория Сикерина

Город
Количество иногородних сотрудников в Москве вернулось к показателям до пандемии
Фото: Pixabay

Число работников из других городов в Москве вернулось к уровню до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

Количество иногородних сотрудников снизилось более чем на 100 тысяч человек.

— Во время пандемии из-за введенных весной 2020 года ограничений число иногородних сотрудников снизилось до 1,44 млн человек, но спустя год мы видим, что ситуация постепенно восстанавливается, — отметил Кирилл Пуртов, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы.

По его словам, до пандемии COVID-19 в столице были трудоустроены более 1,5 миллиона человек.

Также в департаменте добавили, что Московский регион привлекает иногородних сотрудников из-за хорошо развитой инфраструктуры и активной деловой жизни.

В понедельник, 23 августа, руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что каждую неделю на московских строительных объектах наблюдается прирост в размере двух тысяч ремонтников.

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