Преподавателей московского вуза заподозрили во взятках биткоинами

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Московские следователи возбудили уголовное дело против двух преподавателей и заведующей кафедры одного из столичных университетов за получение взяток биткоинами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону в среду, 25 августа.

Следствие считает, что денежные средства сотрудники вуза получали за защиту диссертаций и получение ученой степени.

Преподаватели, как полагают следователи, получали взятки биткоинами. Главная подозреваемая через коллег дала обещание соискателю степени кандидата наук помочь в защите работы и ответить на вопросы государственной комиссии.

За это преподавательница получила 384 тысячи рублей.

По данному факту московские следователи возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ 291.1 «Посредничество во взяточничестве» и 290 «Получение взятки», сообщает издание Nation news.

В четверг, 19 августа, Останкинский районный суд отклонил апелляционную жалобу гражданина США Евгения Спектора. До этого его признали виновным по уголовному делу о посредничестве во взятке.