Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Преподавателей московского вуза заподозрили во взятках биткоинами

Виктория Сикерина

Происшествия
Преподавателей московского вуза заподозрили во взятках биткоинами
Фото: Pexels

Московские следователи возбудили уголовное дело против двух преподавателей и заведующей кафедры одного из столичных университетов за получение взяток биткоинами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону в среду, 25 августа.

Следствие считает, что денежные средства сотрудники вуза получали за защиту диссертаций и получение ученой степени.

Преподаватели, как полагают следователи, получали взятки биткоинами. Главная подозреваемая через коллег дала обещание соискателю степени кандидата наук помочь в защите работы и ответить на вопросы государственной комиссии.

За это преподавательница получила 384 тысячи рублей.

По данному факту московские следователи возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ 291.1 «Посредничество во взяточничестве» и 290 «Получение взятки», сообщает издание Nation news.

В четверг, 19 августа, Останкинский районный суд отклонил апелляционную жалобу гражданина США Евгения Спектора. До этого его признали виновным по уголовному делу о посредничестве во взятке.

Читайте также:
университетобвинения во взяткепреподаватель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте