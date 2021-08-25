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МВД разработало поправки в правила проверки водителей на алкогольное опьянение

Анастасия Волоснова

Общество
МВД разработало поправки в правила проверки водителей на алкогольное опьянение
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

МВД России разработало проект постановления правительства, который предусматривает изменение правил проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом рассказали в среду, 25 августа, в пресс-центре ведомства.

Также изменения планируют ввести процедуру медицинского освидетельствования водителей и в оформление результатов всех проводимых исследований. В частности, в документе говорится об информировании автомобилистов о результатах в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Кроме того, в проект добавили субъекты, которые уполномочены на проведение поверок технических средств измерения, применяемых для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, говорится на сайте МВД РФ.

В начале июня Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.

Также ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и пьяную езду. Кроме того, был назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные» ДТП в Москве. Так, чаще всего уголовную ответственность за нарушение правил дорожного (ПДД) движения в России несут безработные мужчины со средним профессиональным образованием.

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