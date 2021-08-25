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Министр просвещения заявил, что вакцинация учителей от COVID-19 является добровольной

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Министр просвещения заявил, что вакцинация учителей от COVID-19 является добровольной
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Вакцинация от коронавируса среди российских учителей является добровольной. Об этом в среду, 25 августа, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, учителям «желательно провакцинироваться», чтобы защитить себя, однако процедура остается добровольной.

— Что касается вакцинации, сегодня на Госсовете учителя тоже об этом говорили, — она добровольная, но понятно, что мы все, работники системы образования, ответственные перед школьниками, их родителями, поэтому лично я вакцинировался, недавно и ревакцинировался, — отметил Кравцов в ходе интервью на телеканале «Россия 24».

25 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что День знаний, 1 сентября, пройдет в российских школах очно.

В этот же день Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей. До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.

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