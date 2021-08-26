«Не допустить скачков инсулина»: диетолог назвала четыре действенных способа снизить аппетит

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Уменьшить чувство голода можно с помощью нескольких эффективных способов. Прежде всего, стоит питаться часто и дробно, чтобы не допустить скачков инсулина. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— Второе — нужно питаться продуктами с низким гликемическим индексом — это в основном те, в составе которых мало сахара и много клетчатки (овощи). Быстро повышают уровень глюкозы простые углеводы — это сахар, варенье, белый рис, белый хлеб, булки, пирожные. От таких продуктов стоит воздержаться. А если есть что-то среднее по гликемическому индексу, то все равно добавлять какие-то овощи. Так получится скомпенсировать возможное повышение уровня глюкозы, — рассказала диетолог.

По словам Елены Соломатиной, первое чувство голода дает гормон грелин, он вырабатывается в желудке, когда человек съедает что-то «объемное». Поэтому третий способ снизить аппетит — употреблять салаты и супы. Уже через 20 минут после приема такой пищи, добавила собеседница «ВМ», к человеку придет чувство насыщения. Также подойдут белковые продукты с низким гликемическим индексом — это яйца, творог, мясо, сыр. От них будет длительное чувство насыщения.

Четвертый совет по снижению чувства голода от диетолога — соблюдать водный режим. Как уточнила специалист, центры насыщения и жажды находятся рядом и часто, когда человек чувствует усталость, потерю энергии, это говорит об обезвоживании. А вместо того, чтобы попить воды, люди порой просто начинают есть.

Ранее в комментарии «ВМ» диетолог Ирина Писарева рассказала о том, что сильное и неожиданное желание съесть сладости может говорить о неправильном питании и его дисбалансе, а также о стрессе, депрессии и безделье. В борьбе с вредным желанием помогут определенные продукты, занятия и режим дня.