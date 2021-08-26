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«Шахтер» сыграл вничью с «Монако» и отправляется в групповой этап ЛЧ

Михаил Алимов

Спорт
«Шахтер» сыграл вничью с «Монако» и отправляется в групповой этап ЛЧ
instagram/shaktar_1936

Донецкий «Шахтер» сыграл с французским «Монако» в квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА. Встреча закончилась со счетом 2:2, а это значит, что клуб из СНГ получает путевку в групповой этап турнира.

«Монако» вместе с российским полузащитником Александром Головиным выбывает из гонки за главным клубным футбольным трофеем.

Матч получился драматичный — украинская команда сумела отыграться после дубля нападающего Виссама Бен-Йеддера в первом тайме. Один мяч отыграл бразилец Марлос, сумев перевести игру в овертайм по совместным результатам основного времени двух встреч (первая завершилась в Монако со счетом 0:1 в пользу «Шахтера»). А в дополнительное время автогол защитника Рубена Агилара позволил «Шахтеру» выйти в групповой этап турнира.

До этого сообщалось, что московский «Спартак» проиграл «Бенфике» и выбыл из Лиги чемпионов. Матч проходил в Лиссабоне во вторник, 10 августа. Он закончился со счетом 2:0. Голы в ворота «Спартака» забили Жоао Марио (58-я минута) и Роман Яремчук (90 + 2).

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