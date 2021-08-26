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Искусственные гнездовья для орешниковой сони соорудили в трех городских округах Подмосковья

Михаил Алимов

Общество
Искусственные гнездовья для орешниковой сони соорудили в трех городских округах Подмосковья
орешниковая соня 1.jpg / Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала Film Studio Aves

Для сохранения популяции орешниковой сони в трех подмосковных городских округах установили искусственные гнездовья. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

— По заказу министерства экологии и природопользования Московской области в трех муниципальных образованиях установлены искусственные гнездовья для орешниковой сони, — говорится в сообщении.

Эти зверьки считаются видом «спорадично распространенным, уязвимым, с сокращающейся численностью».

— Гнездовья установлены в Можайском и Зарайском округах, а также в округе Коломна. Это необходимо для поддержания численности популяции, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

По его ловам, люди часто принимают сонь за вредителей и уничтожают. Но они безобидны для огорода и питаются только орехами, желудями и семенами. Кошки также угрожают этим созданиям — хищники настигают их на деревьях.

Орешниковых сонь встретили в можайском районе области в 2021 году, а до этого последний раз их встречали в Подмосковье в 2018 году, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось, что рост популяции редкого вида ящериц зафиксировали в парке «Кузьминки-Люблино». Для проворных ящериц характерны три вида окраса: серый, коричневый и зеленый. Их длина может достигать 35 сантиметров. Около 60 процентов длины тела проворных ящериц составляет хвост. При этом в случае опасности они его отбрасывают. Этот вид пресмыкающихся находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией.

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