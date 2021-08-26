Москвичам предложили принести экспонаты для Музея транспорта

Фото: mos.ru

Жители столицы могут поучаствовать в подготовке экспозиции Музея транспорта в рамках кампании «Делаем музей вместе». Для этого им предлагается принести предметы, выпущенные в период с конца XIX до конца XX века, которые связаны с историей метро, трамваев, автобусов, автомобилей и такси.

Отмечается, что это могут быть предметы для навигации и информирования, объекты городской среды, элементы транспортных средств, а также старые открытки, фотографии, билеты, расписания, книги, униформа сотрудников дорожных служб и другое.

— Музей транспорта Москвы показывает историю города и его жителей через призму легендарных транспортных объектов. В 2023 году мы станем большим пространством, многофункциональным культурным центром, который немыслим без общения с нашими посетителями, без вовлечения их в диалог о городе и его транспорте. И мы хотели бы начать этот диалог прямо сейчас. Каждый житель столицы может оставить свой след в истории Москвы, привнеся в коллекцию музея предметы, связанные не просто с историей городского транспорта, но и личной, семейной памятью. Мы с удовольствием примем эти свидетельства прошлого в свою коллекцию, чтобы сохранить нашу общую историю, — рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Принесенные москвичами экспонаты войдут в постоянную экспозицию музея. С перечнем предметов, которые подойдут для музея, можно ознакомиться на сайте проекта. Предметы, которые попадут в коллекцию музея, отметят именами владельцев и их историями.

Музей транспорта Москвы является открытым городским пространством и исследовательским центром. Его фонды включают более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, троллейбусов, автобусов, машин городских служб, легендарные полуторки и трехтонки, вело- и мототехнику.

Постоянная экспозиция музея откроется в 2023 году недалеко от площади трех вокзалов — в гараже архитектора Константина Мельникова по адресу Новорязанская улица, дом 27.

До 31 октября Музей транспорта на ВДНХ в рамках выставки «Мечта Москвича» представляет временную экспозицию «Детройт на болоте». Посетители выставки увидят автомобили «Форд-А» из коллекции АЗЛК — четырехместный легковой автомобиль, который часто использовали как такси — и ГАЗ-АА из коллекции Музея транспорта Москвы — легендарную «полуторку», ставшую символом индустриализации первых пятилеток.