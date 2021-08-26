Почти 90 тысяч москвичей получили наборы «С заботой о здоровье» с начала акции

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 90 тысяч москвичей старшего возраста получили подарочные наборы после прохождения вакцинации от коронавируса в рамках акции «С заботой о здоровье». Об этом в четверг, 26 августа, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пожилые люди более подвержены рискам тяжелого течения коронавируса. По этой причине власти решили поддержать пенсионеров, которые помогают бороться с COVID-19, делая прививки.

— Для удобства горожан кроме пунктов в центрах соцобслуживания были открыты дополнительные пункты выдачи в Гостином Дворе и городских поликлиниках, — добавила Анастасия Ракова.

На юге Москвы подарочные наборы получили более 11 тысяч человек, на юго-западе и северо-востоке столицы пенсионерам выдали более десяти тысяч коробок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Получить подарочный набор могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершившие вакцинацию. Для этого потребуется предъявить паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR-код в бумажном или электронном виде (в центрах соцобслуживания принимают только QRкод), а также подарочный сертификат на получение набора.

22 августа центры госуслуг Москвы отмечают юбилей. В интервью «Вечерней Москве» Анастасия Ракова рассказала о развитии «Моих документов».