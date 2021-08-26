Сергей Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Москве планируют расширить лекарственную программу для онкобольных. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, за последние два года власти столицы внедрили новый Московский стандарт онкологической помощи. Программа обеспечила преемственность ведения пациента на всех этапах лечения.

В медучреждения закупали современное оборудование. В настоящее время идет строительство и реконструкция стационаров и центров амбулаторной онкологической помощи.

Глава города отметил также важность лекарственного обеспечения онкобольных.

— Современные таргетные, иммунные и гормональные препараты справляются даже с теми видами опухолей, которые ранее считались практически неизлечимыми. Поэтому лекарственная терапия все чаще становится «золотым стандартом» лечения онкологии, — написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в Москве делают все, чтобы новейшие лекарства были доступны для всех нуждающихся горожан.

Так, в городе открыли шесть централизованных патоморфологических лабораторий. В 2020 году они провели более 400 тысяч морфологических исследований и около 100 тысяч иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований.

При этом еще в 2019 году Москва стала первым регионом России, где внедрили расширенные стандарты лекарственной терапии по шести локализациям рака, напомнил мэр.

Он подчеркнул, что с 2022 года новейшие препараты будут получать пациенты еще с четырьмя локализациями рака — мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

Данное решение позволит охватить процессы лечения 90 процентов онкологических заболеваний. Для закупки нужных лекарств власти в следующем году увеличат расходы в данной области.

В июне 2021 года в столичных клиниках ввели программу, которая позволит врачам отслеживать состояние онкобольных и проводить консилиумы по их лечению.

Новый сервис дал возможность врачам связываться с узкопрофильными специалистами и в дистанционном формате выбирать лучшую тактику лечения, рассказали во время Московского международного онкологического форума, который открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что родные онкобольных смогут пройти диагностику в Москве.