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СК проверит информацию об отравлении детей при запуске фейерверков в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
СК проверит информацию об отравлении детей при запуске фейерверков в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сотрудники следственного отдела проводят проверку информации, которая появилась в СМИ, об отравлении десяти детей в истринском доме отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 26 августа.

По предварительным данным, десять детей от восьми до шестнадцати лет получили отравление пороховыми газами при запуске фейерверков. Отмечается, что в доме отдыха проходили сборы школы танцев.

Здоровью детей в настоящий момент ничего не угрожает. Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Похожий случай произошел недавно в парк-отеле в подмосковном Одинцове, откуда госпитализировали с отравлением семерых школьников в возрасте от десяти до тринадцати лет.

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