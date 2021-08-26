Количество живущих в квартирах россиян кошек и собак ограничат

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россиянам могут запретить заводить неограниченное количество домашних питомцев. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экологии Кирилл Черкасов.

В настоящее время данный проект разрабатывает Минсельхоз РФ. Черкасов пояснил, что ведомство планирует прописать положение, где предусмотрят, сколько животных могут находиться на один квадратный метр жилья.

Если питомцы находятся в списке неразрешенных к содержанию в домашних условиях, их владельцам может грозить и уголовная ответственность. Они понесут ее, если неучтенное животное нанесет вред здоровью окружающих, пишет Nation news.

До этого адвокат рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак. Владелец обязан возместить причиненный питомцем материальный и моральный ущерб. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения, как это сделано в Москве.

Недавно столичные ветеринары рассказали, как вырастить из питомца настоящего космонавта. Для того чтобы ваш питомец тоже был здоровым и, возможно, совершил свое космическое путешествие, важно придерживаться правил по уходу, содержанию и питанию, а также приводить его на диспансеризацию.