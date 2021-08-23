Астрологи назвали знаки зодиака женщин, которые обходятся мужчинам дороже всего

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Женщины пяти знаков зодиака требуют в отношениях больших затрат. Ухаживание за ними может обойтись в крупную сумму, если партнер будет слепо следовать всем дорогим желаниям возлюбленной.

У Львов все разложено по полочкам, и представительницы этого знака зодиака требуют соответствия. У мужчин не получится много сэкономить с такой супругой. Однако женщины-Львы создадут дома роскошный уют.

Козероги видят в окружающем красоту. Их не волнует, сколько денег будет потрачено на эстетику. По этой причине партнерам придется считаться с большими запросами таких спутниц.

Овны любят впечатления и готовы тратить на них большое количество денег. Представительницы данного знака зодиака хотят повысить свой духовный уровень, вкладывая в курсы по саморазвитию свои и чужие деньги.

Женщины с идеальным вкусом — Скорпионы. Они трепетно относятся к интерьеру дома, своему гардеробу. Чтобы быть вместе с такой женщиной, придется делиться с ней суммами на модный дизайн.

Весы часто противоречат сами себе. Сначала они копят деньги, а затем срываются и скупают все, что им нравится. Однако с такими женщинами всегда можно договориться, пишет Пятый канал.Астрологи также рассказали, как ретроград планет повлияет на жизнь и судьбу людей в 2021 году. Кроме того, астрологи сообщили, каких партнеров чаще всего выбирают разные знаки зодиака.

При этом астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от прихода ретроградного Урана. По ее прогнозу, период должен привнести в жизнь каждого новизну, свободу и энергию.