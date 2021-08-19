Астрологи рассказали, каких партнеров чаще всего выбирают разные знаки зодиака

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Выбрать спутника жизни — непростая и долгая задача. Однако, по мнению астрологов, каждому знаку зодиака нравятся разные качества характера потенциального партнера.

Эмоциональные и требовательные Овны лучше всего уживаются со спокойными и мягкими людьми. Главное для представителей этого знака зодиакального круга — быть выслушанными и понятыми. Идеальный партнер для Овнов — это отзывчивый, заботливый и внимательный человек.

Тельцы ненавидят контроль, поэтому их возлюбленный должен понимать, что такое личные границы. При этом этот знак зодиака подвержен неуверенности и нерешительности, из-за чего его постоянно нужно подталкивать к новым свершениям. Из-за этого счастливые отношения Тельцы обретут в союзе с ласковым мотиватором.

Эгоистичных Близнецов способны выдержать далеко не все. Они не терпят контроля и осуждений, однако очень любят пожаловаться на тяжелую жизнь. Для Близнецов идеальный партнер — это человек, умеющий слушать и сопереживать.

Раки по своей натуре — домоседы и одиночки. Возлюбленный должен защищать представителя этого знака зодиака, а также брать на себя многие проблемы, но не быть слишком самоуверенным.

Любящие внимание Львы мечтают об отношениях с щедрым на похвалу человеком. При этом важные составляющие жизни Львов — спокойствие и комфорт без излишней сентиментальности.

Ласка и забота — лучшее, что можно дать Девам. Им нравится, когда партнер повышает их мотивацию и говорит приятные слова. При этом проявлять любовь их спутник должен очень ярко.

Весы любят баланс, а потому выбирают образованного, но при этом забавного партнера. Легкий, свободный и волевой человек — идеальный спутник для этого знака зодиака.

Скорпионы обычно отдают предпочтение людям, которые способны привнести в отношения гармонию и спокойствие. При этом капризность и требовательность представителей этого зодиакального круга способны выдержать не все. Скорпионам важна поддержка и исполнение их желаний.

Искатели приключений Стрельцы составят идеальную пару с таким же необычным человеком. Лучший партнер для них такой же свободный и волевой.

Умный, смешной и страстный возлюбленный идеально подойдет Козерогам. Их требования достаточно высоки, поэтому на поиски спутника жизни они обычно тратят долгие годы. Самое важное для представителей этого знака зодиака — сочетание ума, юмора и эмоциональности.

Водолеи обычно сильно привязываются к честным людям. Также партнер должен уметь поддержать и выслушать представителей этого знака. Системность и основательность Водолеев превращает мечты в реальность, что тоже нужно брать во внимание.

Рыбы ценят комфорт, надежность и постоянство. Однако они любят покопаться в себе, из-за чего партнеру следует более ярко выражать свои чувства, пишет Пятый канал.